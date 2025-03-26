27 марта может произойти редкое астрономическое событие

Астрономы из НАСА следят за небольшим созвездием, ожидая редкое астрономическое событие — взрыв двойной звездной системы T Coronae Borealis (T CrB), или Blaze Star. Расположенная в созвездии Северной Короны на расстоянии 3000 световых лет, эта система состоит из белого карлика и древней красной гигантской звезды. Циклически T CrB проходит через вспышки, называемые новыми, примерно раз в 79 лет. Первое зарегистрированное наблюдение взрыва этой системы датируется более чем 800 годами назад.

© NASA/Goddard Space Flight Center

Согласно статье, опубликованной в прошлом году в Research Notes of the American Astronomical Society, Жан Шнайдер из Парижской обсерватории проанализировал исторические даты извержений, учитывая орбитальную динамику системы. Он обнаружил, что взрывы происходят через определенное число орбит — примерно один раз за 128 оборотов. При орбитальном периоде в 227 дней это приводит к ожидаемой дате извержения в четверг, 27 марта.

Если взрыв не состоится в эту дату, Шнайдер назвал две альтернативные: 10 ноября 2025 и 25 июня 2026 годов. Следует отметить, что его метод базируется на строгих числовых расчетах без учета деталей физики самого процесса извержения.

Как происходит взрыв новой?

В двойной системе T CrB красный гигант, масса которого примерно в 1,12 раза больше массы Солнца, теряет водород под действием сильного гравитационного притяжения белого карлика. Образующийся аккреционный диск из этого материала закручивается вокруг белого карлика. По мере накопления водорода на его поверхности возрастает давление и температура, что в итоге запускает термоядерный взрыв. В отличие от сверхновых, белый карлик остается, а вспышка выбрасывает наружу значительное количество материала, делая событие достаточно ярким для наблюдения невооруженным глазом.

В нормальном состоянии система невидима невооруженным глазом (величина +10), но после взрыва яркость поднимется до +2 сравнимой с Полярной звездой. Для сравнения, многие яркие звезды на ночном небе имеют величину от 0 до +2, а предел зрения для человека составляет около +6.

Взрыв продлится чуть меньше недели, после чего система начнет тускнеть и не будет светиться снова примерно 80 лет. Астроном отмечает, что свет от взрыва можно будет спокойно разглядывать даже без телескопа.

Это редкий случай повторяющейся новой, который дает астрономам возможность наблюдать термоядерные процессы в звездах и проверять орбитальные модели, основанные на исторических данных.