Названа причина сбоев в работе СБП

Неполадки в работе Системы быстрых платежей (СБП) были связаны со сбоем в инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК), заявил Роскомнадзор.

Специалисты НСПК после зафиксированного сбоя начали работу над его устранением, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Тем временем другие сервисы и системы НСПК продолжают работать в штатном режиме.

Сервис Downdetector за последний час зафиксировал более пяти тысяч жалоб от россиян на работу СБП.

О сбое в работе системы стало известно 26 марта. На неполадки в работе СБП пожаловались 91% пользователей, проблемы с сайтом отмечаются у 5%, сбой в работе мобильного приложения – у 2%.

В России рухнула система СБП

По состоянию на момент 10:58 по московскому времени, больше всего жалоб поступило от проживающих в Тверской области – 5%. По 4% заявок оставили из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областей. Еще 3% оставили жители Свердловской области.