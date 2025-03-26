Названы дешевые способы сделать дом «умнее»

Установка умных датчиков дома поможет сделать жилье более технологичным без лишних затрат. Дешевые способы получить «умный» дом назвали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества, передает RT.

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Как правило, умные датчики подключаются к центру управления по одной из беспроводных сетей, после чего ими можно пользоваться с помощью приложения. Однако есть и автономные датчики, которые способны работать без подключения к приложению.

Большая часть датчиков служит для выполнения одной простой функции, но есть и более сложные устройства. Так, датчики помогут своевременно выявить утечку газа, протечку воды и среагировать на задымленность помещения. Эксперты также советуют установить датчики вибрации, которые защитят окна и двери от взлома. Можно использовать и умные девайсы для животных, такие как автоматическая кормушка, поиска и камеры наблюдения.

Ранее сообщалось, что мошенники научились добывать криптовалюту через умные дома.