В Калининграде начали выпускать отечественные ноутбуки каждые 2,5 минуты

Специализирующаяся на разработке и производстве электроники российская компания GS Group объявила о запуске сборки отечественных ноутбуков на производственной площадке дочерней компании «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС), расположенной в Гусеве Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «е-Пром».

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Отмечается, что производственный процесс на заводе включает полный цикл: от монтажа печатных плат до проверки качества, финальной сборки и упаковки устройств. Линия способна выпускать до 600 ноутбуков ежедневно, что эквивалентно одному устройству каждые 2,5 минуты.

На заводе осуществляется выпуск ноутбука «Проксима 15», разработанного для корпоративного сегмента. Эта модель включена в перечень отечественной продукции, утвержденный Минпромторгом РФ. Производство ведется по заказу компании «Позитрон», которая должна получить первую партию из 4500 ноутбуков до конца марта.

Генеральный директор компании «Позитрон» Анна Шумилина отметила, что выбор партнера был обусловлен несколькими факторами, в том числе потому, что ЦТС — это надежная компания с репутацией, высокопрофессиональной командой и конкурентоспособной ценовой политикой.