«Лукойл» подвергся массированной хакерской атаке

Российская нефтяная компания «Лукойл» подверглась массированной хакерской атаке. Как сообщает Telegram-канал Shot, работникам запретили включать компьютеры, а клиенты заправок не могут расплатиться банковскими картами.

Как рассказали каналу сотрудники «Лукойла», сервисы компании атакуют с раннего утра. Работников призвали выключить рабочие компьютеры из сети, а тем, кто уже ввел рабочие логин и пароль — немедленно выйти из системы.

Отмечается, что действия хакеров парализовали работу офисов в Москве — на Покровском и Сретенском бульваре, а также на Якиманке. Работники не могут воспользоваться электронными пропусками, а охрана запускает людей внутрь после сверки данных вручную.

Ранее Роскомнадзор заявлял о хакерской атаке на провайдера домашнего интернета Lovit. Она продолжается с 21 марта и привела к проблемам с доступом к сервисам компании. По данным ведомства, атаки происходят с серверов, находящихся в США, Германии, Швеции, Финляндии, Нидерландах, Франции, Хорватии, Великобритании, а также России.