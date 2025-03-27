Исследователи из Новой Зеландии впервые зафиксировали, что акулы способны издавать звуки. Об этом сообщается в статье, опубликованной сегодня в Science. Ранее считалось, что звуковая коммуникация характерна для многих морских млекопитающих и костных рыб – более 1000 видов которых могут хрюкать, стонать или даже лаять. Однако у хрящевых рыб, к которым относятся акулы, скаты и электрические скаты, преднамеренное издание звуков считалось редким явлением.

Ученые проводили исследования слуха акул в неволе и заметили, что вид гончей акулы, называемый rig (Mustelus lenticulatus), издавал щелкающие звуки в аквариуме. Rig – это небольшой или средних размеров вид акул, обитающий у берегов Новой Зеландии, где он питается крабами и другими ракообразными.

По мнению исследователей, акулы могут производить звуки, щелкая плоскими рядами зубов, которые не предназначены для дробления добычи. При этом звуки, которые они издают, находятся в более высоком частотном диапазоне, чем звуки, которые они способны слышать (акулы в основном воспринимают низкочастотный шум). Биологи предполгают, что щелчки не служат для общения с сородичами, а могут быть частью защитной реакции на стресс или испуг. В экспериментах в аквариуме звуки фиксировались в первые минуты после того, как акул взяли в руки, а затем постепенно прекращались.

Это открытие имеет важное значение, поскольку оно расширяет понимание поведения акул и их сенсорных возможностей. Впервые полученные данные подтверждают, что даже такие молчаливые хищники, как акулы, способны издавать звуки.