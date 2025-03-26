Техноблогер объяснил, как избежать перегрева телефона

Техноблогер и автор YouTube-канала BigGeek Евгений Сенин рассказал Hi-Tech Mail о проблемах, связанных с перегревом смартфонов, а также способах их предотвращения.

© Газета.Ru

По словам эксперта, любое программное обеспечение на смартфоне, не только вредоносное, но и обычное, способно вызывать перегрев устройств. Например, съемка видео или неудачное обновление для Telegram могут активно разряжать батарею, что приводит к повышению температуры устройства. Контроль за наиболее ресурсоемкими приложениями — один из способов борьбы с данной проблемой.

Многозадачность сама по себе незначительно влияет на нагрев, однако интенсивные задачи, такие как обработка фото и видео, запуск игр или скачивание файлов, увеличивают нагрузку на процессор и графический модуль, что, в свою очередь, повышает температуру.

«Сама по себе быстрая зарядка не очень сильно влияет на жизненный цикл аккумулятора, так как современные ее алгоритмы сделаны таким образом, чтобы быстрее всего заряжать смартфон от 0 до 50%, дальше зарядка замедляется. Но если максимально хотите продлить жизнь аккумулятору — покупка блока на 30−35 Вт и неспешная зарядка телефона ночью будут неплохой идеей. Главное правило для сохранения жизни аккумулятора — не использовать телефон на зарядке, так как это способствует особенно сильному нагреву телефона, а значит — портит батарею», — подчеркнул Сенин.

Эксперт также отметил, что в случае перегрева быстро охладить устройство можно, выключив его и поместив в прохладное место. Также рекомендуется устранить или переустановить ресурсоемкие приложения.

Основные источники тепла в смартфонах — это радиомодуль, дисплей, аккумулятор и процессор. Как отметил Сенин, незначительный нагрев устройства — нормальное явление, однако перегрев может быть вызван такими аппаратными неисправностями, как повреждение контроллера питания, износ батареи, дефект зарядного устройства или вирусы.