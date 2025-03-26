Что происходит с организмом человека после возвращения из космоса

Американские астронавты Суните Уильямс и Барри Уилмор недавно вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС. Эксперты говорят, что им грозят мучительные боли в спине до конца жизни. Научный обозреватель "Москвы 24" Николай Гринько рассказал, с какими еще проблемами сталкивается человек после возвращения из космоса.

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Все время нахождения за пределами Земли космонавты находятся в невесомости. Из-за отсутствия тяжести позвоночник выпрямляется и удлиняется, а после возвращения из космоса он приходит в изначальное положение, однако сильно ослабленным. Из-за этого могут быть боли в спине.

Помимо этого, в невесомости мышцы, сосуды и клапаны также перестраиваются на работу, что приводит к их деградации. При этом даже многочасовые постоянные занятия на тренажерах не в состоянии полностью нивелировать это воздействие.

Кроме того, из-за того, что давление воздуха на космической станции ниже, чем на Земле, которое все время меняется по различным причинам. Это все влияет на состояние легких, сосудов и мозга.

Невесомость также влияет и на кожу человека. У космонавтов могут обостряться различные кожные заболевания: грибковые заражения, сыпь, зуд и все это очень тяжело лечить на орбите.

Также невесомость очень сильно влияет на нервную систему, так как отсутствие гравитации и нормального суточного ритма влияет на психику. Так, например, часто возникают проблемы со сном. Многие космонавты после возвращения из космоса принимают даже сильные снотворные.