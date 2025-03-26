Пролежавший 5 лет под водой планшет помог раскрыть серию преступлений

Британские полицейские смогли раскрыть серию преступлений, получив доказательства с помощью планшета Apple. Об этом сообщает BBC.

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В ноябре полиция Великобритании задержала подозреваемых в ограблении музея в Швейцарии, покушении на убийство и ряда других преступлений Луиса Ахерна, Стюарта Ахерна и Дэниела Келли. В марте 2025 года в правоохранительных органах рассказали, что обнаружить и раскрыть подозреваемых им помог планшет iPad mini, который 5 лет пролежал на дне реки.

Судя по всему, преступники избавились от планшета, чтобы скрыть следы — они выбросили девайс в реку Темзу, где его спустя годы нашли полицейские. Данные с извлеченной сим-карты помогли связать устройство со смартфонами злоумышленников, причастных к ограблению квартиры и музея в Швейцарии и стрельбе.

В полиции рассказали, что планшет оказался ключевой уликой, так как по нему отследили покупку телефонов, которыми пользовались злоумышленники. Далее полицейским удалось объединить несколько эпизодов преступлений в одно дело, хотя ранее между ними не прослеживалась связь. Оглашение приговора состоится в апреле. Руководивший следствием детектив Мэтью Уэбб признался, что до сих пор не может точно сказать, подставил ли кто-то преступников или же они были настолько самоуверенны, что не убедились в уничтожении планшета.

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