Китай сократил отставание от США в области ИИ до трёх месяцев, заявил бывший глава Google China и CEO 01.AI Ли Кайфу.

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По его словам, благодаря компаниям вроде DeepSeek китайские разработчики научились эффективнее использовать ресурсы и создавать продвинутые модели без доступа к чипам NVIDIA.

В январе DeepSeek представила ИИ-модель, которую обучили на менее мощных чипах, но с меньшими затратами. Это поставило под сомнение представление о том, что санкции США серьёзно тормозят развитие китайского ИИ.

Ли отметил, что ещё недавно Китай отставал на 6 — 9 месяцев почти по всем направлениям. Теперь — только на три, а в некоторых сферах, вроде инженерии инфраструктурного ПО, даже опережает.

Он добавил, что санкции стали стимулом для инноваций, заставив китайские компании искать новые пути.

Его собственный стартап 01.AI, основанный в 2023 году, делает ставку на прикладные ИИ-решения. В этом году компания уже начала зарабатывать и прогнозирует кратный рост выручки.