На Байконуре заправили корабль «Союз МС-27» перед отправкой к МКС

На космодроме Байконур заправили пилотируемый корабль «Союз МС-27» сжатыми газами и компонентами топлива. Об этом госкорпорация «Роскосмос».

Корабль с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и астронавтом Джонатаном Кимом должен отправиться к Международной космической станции (МКС) на ракете «Союз-2.1а» 8 апреля.

Ранее госкорпорация сообщила, что на Байконур прибыл транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-31».

На Байконур прибыл «Прогресс МС-31»

Также в марте «Роскосмос» рассказал, что экипажи 73-й экспедиции признали готовыми к полету на МКС.

В том же месяце Рыжиков сообщил, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.