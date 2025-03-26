«Пугающее НЛО» от Илона Маска: появилось видео таинственной спирали

Таинственная спираль, образовавшаяся после запуска спутника NROL-69, отправленного на орбиту ракетой Space X Falcon 9, попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Пул №3».

Как писало издание The Sun, в ночь на 25 марта жители Великобритании, Польши и Германии, а также европейской части России увидели в небе необычное свечение в виде спиралей, которое похоже на «портал». По словам одной из свидетельниц явления, спираль напоминает «водоворот огней, плывущий по небу». Некоторые очевидцы сообщили, что никогда прежде не наблюдали в небе подобных спиралей.

Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натан Эйсмонт в беседе с ТАСС отметил, что появление необычной спирали на небе было вызвано рядом причин, связанных с запуском спутника NROL-69 с помощью ракеты Space X Falcon 9. По его словам, «ответ, скорее всего, совпадает с первыми предположениями о сбросе топлива». Ученый отметил, что след может напоминать «спиральную галактику».

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Ранее доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев заявил, что в небе над столичным регионом в ночь на понедельник, 24 марта, может появиться северное сияние. Исследователь отметил, что Солнце в пятницу, 21 марта, выбросило большое облако плазмы после вспышки уровня M1.2. Измерения этого выброса показали самые большие значения в 2025 году.