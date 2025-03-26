Процессор в iPhone 18 будет на 15% мощнее, чем в iPhone 17

Apple готовится к внедрению нового чипа A20 для линейки iPhone 18, который будет выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC.

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Как сообщает Economic News Daily, переход с 3-нм на 2-нм техпроцесс даст прирост производительности примерно на 15% при том же уровне энергопотребления.

Ожидается, что массовое производство чипов начнется уже с 1 апреля. Apple станет первым клиентом TSMC, получившим доступ к новой технологии.

При этом источники отмечают, что компания может пойти не только по пути увеличения мощности, но и сделать ставку на энергоэффективность, слегка ограничив пик производительности A20 для увеличения автономности.

Еще одним фактором увеличения времени работы станет возможный переход на кремний-углеродные аккумуляторы с повышенной плотностью энергии. Это позволит увеличить емкость батарей без утолщения корпуса.

Всё это может сделать iPhone 18 самым «долгоиграющим» в истории серии — правда, при возможном росте цен из-за дороговизны 2-нм производства.