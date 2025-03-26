«Мор Земле был бы обеспечен». Откуда ждать следующего «конца света»

Жизнь на нашей планете нередко висела на волоске от гибели и это не слухи и домыслы, основанные на «предсказаниях» каких-либо провидцев, а научно-доказанные факты. В последний раз мировая катастрофа едва не случилась три года назад. Тогда все живые организмы нашей планеты чуть не погубил мощнейший солнечный гамма-всплеск.

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О том, когда и откуда можно ожидать очередной потенциальный «Апокалипсис», - в нашей статье.

Когда вымирает все живое…

В последнюю неделю марта особо чувствительные люди будут страдать от различных недомоганий, поскольку именно на этот период выпадает такая мощная магнитная буря, «сияние» которой можно было увидеть невооруженным глазом. Дело в том, что Солнце сейчас как раз находится в максимуме активности, чреватом вспышками и выбросом космической плазмы. Последняя, направляясь в сторону Земли, возбуждает ее магнитное поле.

По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пик сильной магнитной бури следует ожидать 26-27 марта. Впрочем, «хвост» магнитной бури, по мнению специалистов, будет преследовать население планеты и в пятницу, 28 марта.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Впрочем, даже если особо чувствительные люди и ощутят недомогание, оно несравнимо с тем, что бывает при агрессивных солнечных вспышках. В такие моменты, как правило, вымирает все живое. И это, по данным специалистов, уже не единожды было на нашей Земле. Так, британские ученые из Кильского университета в последние годы уделяют пристальное внимание так называемой «Большой пятерке» - крупнейшим в истории нашей планеты массовым вымираниям жизни.

Согласно информации, опубликованной в специализированном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, в радиусе 65 световых лет сверхновые взрывы вспыхивали, как минимум, два, а то и три раза. Ученые насчитали в среднем 2,5 взрыва примерно за миллиард лет.

«Две вспышки, случившиеся около 450 и 370 миллионов лет назад, совпали по времени с Ордовикско-силурийским и Девонским вымираниями, - считают авторы статьи. - В результате сначала исчезли две трети обитавших тогда беспозвоночных, а потом более половины народившихся морских животных».

По мнению ученых, причинами того являются крупные звезды, в несколько раз превышающие массу Солнца. Израсходовав свое термоядерное топливо, они взрываются, излучая радиацию и разметая в разные стороны свое вещество.

«Убийцы» слишком далеко

Катаклизм близкой звезды опасен своей взрывной волной, отдаленной - радиационным воздействием. Британцы полагают, что именно оно губительно подействовало на древние организмы, разрушив к тому же озоновый слой. В ходе Триасового вымирания, случившегося 200 млн лет назад, всего за 10 тыс. лет погибли половина животных, включая большинство архозавров - предшественников динозавров.

Мел-палеогеновое вымирание, начавшееся 66 млн лет назад, стоило жизни всем динозаврам. Принято считать, что их сгубил огромный астероид, однако абсолютной уверенности в этом нет. Что касается людей, им просто повезло, потому что их тогда еще не существовало…

В октябре 2022 года жизнь на нашей планете могла бы внезапно прерваться – все предпосылки тому имелись. Тогда, как поясняют ученые, произошел гамма-всплеск GRB 221009A, луч которого в трлн раз ярче Солнца. Землю спасло то, что он находился в другой галактике за 2,4-1,9 млрд световых лет и задел нашу планету лишь по касательной.

«Если бы «орудие» располагалось где-нибудь в Млечном пути, хоть на самом его краю, мор Земле был бы точно обеспечен», - полагают авторы публикации в Nature Communications.

Пронесло, да не совсем. Оказалось, лучу, прилетевшему из столь невообразимой дали, хватило сил прожечь дыру в ионосфере Земли, покорежить её, изменить электрическое поле в атмосфере, вызвав мощнейший электрохаос.

Ионосфера, кстати, до сих не может полностью «оправиться» от удара, уверяют ученые. Многочисленные аномалии были зафиксированы сразу несколькими обсерваториями. Последствия ЧП космического масштаба люди Земли ощутили по «причудам» природы, которыми она после этого щедро «разродилась» (наводнения, землетрясения, оползни, резкая смена климата).

К сожалению, от полного вымирания наша планета не застрахована. По данным, озвученным профессором астрономии Фредериком Уолтером, каждые 100 млн лет в любой галактике происходит хотя бы один гамма-всплеск. За время существования Земли Млечный путь «прошили» до 450 «лучей смерти», не считая просто взрывов.

Млечный путь

В обозримом будущем сверхновыми грозят стать две звезды в Млечном пути - Бетельгейзе и Антарес. Правда, ученые успокаивают: «убийцы» слишком далеко, чтобы устроить полный конец света. До них несколько сотен световых лет, а вот навредить человечеству они вполне могут. Поэтому хочется надеяться, как писал великий русский поэт Некрасов, «жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе». Не правда ли?