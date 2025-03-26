Регулярные тренировки улучшают память и внимание уже через месяц

Ученые из Университета Южной Австралии в Аделаиде выяснили, что любые виды физической активности полезны для мозга человека независимо от возраста. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Sports Medicine (BJSM). Выводы специалистов основаны на крупнейшем анализе научных данных, охватившем 2724 статей и более 250 тыс. человек.

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Результаты показали, что пользу приносят любые упражнения — от йоги до активных видеоигр, где геймерам приходится двигаться. Наибольший эффект дают занятия низкой и средней интенсивности. Улучшения наступают сравнительно быстро — через 1-3 месяца регулярных занятий. Тренировки особенно полезны для детей, поскольку стимулируют развитие памяти. Кроме того, людям с СДВГ занятия физкультурой и спортом помогают улучшить концентрацию и обуздать импульсивность.

Йога и китайская гимнастика тайцзи оказали лучший эффект на память, а подвижные видеоигры (например, Pokémon Go) — на общие когнитивные способности. Ученые призывали включить физическую активность в системы здравоохранения и образования как доказанный способ поддержания когнитивного здоровья. Это особенно актуально в условиях роста нейродегенеративных заболеваний.