Куда исчез подводный аппарат «Ран» после загадочной находки

Шведские учёные потеряли связь с автономным подводным аппаратом «Ран», который исследовал территорию тающих льдов шельфового ледника Дотсона в Антарктиде.

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В 2024 году во время своей первой миссии подводная лодка «Ран» исчезла при загадочных обстоятельствах. Исследователи отмечают, что потеря связи произошла в момент обнаружения неизвестных сложных структур подо льдом. Основной задачей аппарата было исследование внутренней полости ледника Дотсона в Западной Антарктиде и сканирование ледяного покрова сверху.

За период в 27 дней «Ран» успешно преодолел более 100 километров под толщей льда. Однако в момент обнаружения сложного подледникового рельефа с многочисленными возвышенностями аппарат пропал с радаров.

На данный момент шведские учёные не могут дать точного объяснения произошедшему. Существует несколько предполагаемых причин исчезновения: возможная посадка на мель, внешнее воздействие на подводный аппарат или серьёзная техническая неисправность. Исследования в этом направлении продолжаются.