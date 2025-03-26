Ученые ломают голову, куда исчез подводный аппарат «Ран» после загадочной находки
Шведские учёные потеряли связь с автономным подводным аппаратом «Ран», который исследовал территорию тающих льдов шельфового ледника Дотсона в Антарктиде.
В 2024 году во время своей первой миссии подводная лодка «Ран» исчезла при загадочных обстоятельствах. Исследователи отмечают, что потеря связи произошла в момент обнаружения неизвестных сложных структур подо льдом. Основной задачей аппарата было исследование внутренней полости ледника Дотсона в Западной Антарктиде и сканирование ледяного покрова сверху.
За период в 27 дней «Ран» успешно преодолел более 100 километров под толщей льда. Однако в момент обнаружения сложного подледникового рельефа с многочисленными возвышенностями аппарат пропал с радаров.
На данный момент шведские учёные не могут дать точного объяснения произошедшему. Существует несколько предполагаемых причин исчезновения: возможная посадка на мель, внешнее воздействие на подводный аппарат или серьёзная техническая неисправность. Исследования в этом направлении продолжаются.