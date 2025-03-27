На борту МКС исследуют процесс адаптации космонавтов к микрогравитации

Ученые научно-технологического центра (НТЦ) биомедицинской фотоники ОГУ имени И. С. Тургенева проанализируют данные о периферическом кровотоке и окислительном метаболизме организмов космонавтов, полученные на борту Международной космической станции (МКС).

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Миссия должна вернуться на Землю в ближайшее время, рассказала ТАСС стажер-исследователь центра Юлия Локтионова.

"Мы посмотрим, как организм космонавта адаптировался к невесомости, и как он будет реадаптироваться к условиям земной гравитации после более полугодового нахождения на орбите Земли", - сказала собеседник агентства, добавив, что специалисты исследуют, как неблагоприятные факторы космического полета влияют на систему микроциркуляции крови и окислительного метаболизма.

Как пояснила Локтионова, космонавты закрепляли на различных частях тела портативные устройства "ЛАЗМА ПФ" для анализа кровотока и метаболизма организма. Ученый отметила, что измерения на Земле будут проводиться с помощью аналогичных устройств, являющихся отечественной разработкой.

"Сейчас космонавты проводят измерения на себе, затем они вернутся на Землю, и мы продолжим исследования", - сообщила она.

Исследования проводятся в рамках целевой работы "ЛАЗМА" с декабря 2021 года совместно с Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Институтом медико-биологических проблем РАН, научно-производственным предприятием "ЛАЗМА", Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения. Специалисты планируют разработать предложения по индивидуальному контролю адаптации космонавтов к невесомости и совершенствованию предстартовой подготовки. Исследования продолжатся на борту МКС до конца 2027 года.