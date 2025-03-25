Физики открыли новую фазу вещества — «полулед-полуогонь»

Американские ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории открыли ранее неизвестную фазу в магнитных материалах, где электронные спины (квантовые направления частиц) одновременно существуют в двух противоположных состояниях: «огненном» и «ледяном». Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

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«Ледяные» спины упорядочены и обладают четкими магнитными моментами, тогда как «огненные» хаотичны и отличаются размытой ориентацией.

В этой экзотической фазе магнитные материалы переключаются между состояниями сверхбыстро при небольшом изменении температуры.

Команда обнаружила новое свойство во время изучения одномерного ферримагнетика из меди и иридия.

По словам исследователей, сверхрезкое переключение фаз с гигантским изменением магнитной энтропии, предлагаемое «полуогнем-полульдом», может быть полезным для холодильных технологий.

Это явление также может быть использовано в качестве основы для нового типа технологии квантового хранения информации, в которой фазы подобно битам (единицам данных) в обычных компьютерах.