На ускорителе NICA стартовал первый сеанс

Старт первого сеанса состоялся на ускорительном комплексе NICA в Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом сообщает Telegram-канал ОИЯИ.

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"Сеанс продлится около полугода и завершится столкновением встречных пучков ксенона (Xe) в точке их пересечения в зале MPD. В ходе сеанса будут поэтапно задействованы источник ионов "Крион-6Т", линейный ускоритель, бустер, нуклотрон, установка BM@N. Затем будут осуществлены захолаживание магнитов, настройка каналов транспортировки и инжекции пучков в коллайдер и их циркуляция", - говорится в сообщении.

Старт состоялся в присутствии полномочных представителей стран-членов, которые принимают участие в сессии Комитета полномочных представителей (КПП ОИЯИ).

"Это исторический момент, это путь длиной в 19 лет. Мы все ждём данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки. Я думаю, что этот момент наступит уже летом этого года, в июле-августе", - рассказал директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников, которого цитирует Telegram-канал.

NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) - ускоритель частиц, один из проектов класса "мегасайенс" в России, базируется в Объединенном институте ядерных исследований. Эта установка, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.