Археологи нашли более 800 артефактов «железного века»

Археологи Даремского университета обнаружили уникальный клад эпохи «железного века» рядом с деревней Мелсонби в Северном Йоркшире (Великобритания). В коллекции, возраст которой оценивается примерно в две тысячи лет, насчитывается более 800 предметов.

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По предварительным данным, артефакты были захоронены в I веке нашей эры, во времена римского завоевания южной Британии. Среди находок: детали колесниц, 28 колесных ободов, богато украшенная конская упряжь, церемониальные копья, а также сосуды, вероятно использовавшиеся для приготовления вина. Некоторые элементы сбруи украшены средиземноморскими кораллами и стеклом.

Большинство предметов оказалось либо поврежденными, либо сожженными. Исследователи полагают, что это связано с ритуальной практикой, демонстрировавшей богатство путем разрушения ценных вещей. Человеческих останков среди находок не обнаружено.

Том Мур, профессор

«Изначальный обладатель вещами этого клада, вероятно, входил в сеть элит Британии, Европы и даже римского мира. Масштаб уничтожения такого количества предметов высокого статуса, как в этом кладе, редко встречается для Британии «железного века», это свидетельствует о том, что элита Северной Британии была столь же могущественной, как и их южные соседи».

Находка была сделана еще в 2021 году металлоискателем Питером Хедсом, который сообщил об этом Даремскому университету. В 2022 году при поддержке Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии начались официальные раскопки. Сегодня артефакты хранятся в Йоркширском музее. Их стоимость оценивается в 254 тысячи фунтов стерлингов, а музей запустил кампанию по сбору 500 тысяч фунтов для сохранения клада в общественном доступе.

Ранее археологи выявили под пирамидами Гизы огромную подземную структуру неизвестного предназначения. Она простирается под всеми тремя монументальными строениями примерно на два километра.