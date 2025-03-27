ChatGPT не справился с наплывом любителей аниме

Компания OpenAI отложила выпуск нового ИИ-редактора изображений на базе GPT-4o для бесплатных пользователей ChatGPT из-за высокого спроса. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил сооснователь OpenAI Сэм Альтман.

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По словам Альтмана, решение связано с неожиданно высоким уровнем популярности функции генерации изображений. Глава компании признался, что генерация изображений в ChatGPT оказалась намного популярнее, чем прогнозировалось.

После выхода редактора 25 марта в бесплатный доступ наиболее популярной среди пользователей стала генерация изображений в стиле Ghibli (аниме). Интерес к этой функции охватил пользователей по всему миру, включая Россию и СНГ. Необычной тенденцией стало создание советских плакатов в стилистике японской анимации.

Редактор позволяет пользователям создавать и редактировать изображения различной сложности, включая инфографику и иллюстрации. На текущий момент нововведение доступно исключительно для платных подписчиков ChatGPT уровней Plus, Pro и Team.

Даты повторного запуска функции для бесплатных пользователей пока не раскрываются. По всей видимости, в компании хотят нарастить производственные мощности, чтобы покрыть спрос на новую функцию.