В Корее создали процессор для генерации голограмм в реальном времени

Южнокорейские ученые разработали процессор, который позволяет преобразовывать двухмерное видео в трехмерные голограммы в режиме реального времени. Разработка может значительно продвинуть технологии голографии, открывая новые возможности для видео- и мультимедийного контента.

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Процессор, созданный специалистами Института электроники и телекоммуникаций (ETRI), основан на программируемой полупроводниковой архитектуре (FPGA). Это первый в мире чип, использующий высокоскоростную память HBM для генерации полноцветных 3D-голограмм в режиме реального времени. Все необходимые аппаратные компоненты интегрированы в единый модуль.

Новая технология извлекает из 2D-видео данные о глубине изображения и его цветовых составляющих (красный, зеленый, синий), после чего воссоздает голографическое изображение в 4K-разрешении с минимальной задержкой — всего 30 миллисекунд. Производительность процессора достигает 30 кадров в секунду, что делает его одной из самых передовых разработок в этой области.

В ходе демонстрации процессор успешно преобразовывал в 3D-голограммы видео с экранов компьютеров, включая ролики с YouTube, а также видеозвонки. Это достижение стало результатом трехлетних исследований. Разработка была представлена на международных выставках SID Display Week и SIGGRAPH Asia, вызвав большой интерес у специалистов.