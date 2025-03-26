Apple избежит штрафа ЕС за настройки браузера на iPhone

Apple, похоже, удастся избежать штрафа и предписания ЕС в деле о настройках браузера на iPhone. По данным источников, знакомых с ситуацией, компания внесла необходимые изменения, чтобы соответствовать требованиям Закона о цифровых рынках (DMA).

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Расследование Еврокомиссии началось в марте 2023 года. Регуляторы опасались, что интерфейс выбора веб-браузера в iOS мешает пользователям легко переключаться на альтернативные поисковые системы и браузеры. Однако после внесенных изменений ЕС, по всей вероятности, закроет расследование уже на следующей неделе.

Закон DMA направлен на ограничение влияния крупных технологических компаний и создание равных условий для конкуренции. Он требует, чтобы пользователи могли свободно выбирать сервисы и приложения, а компании, нарушающие эти правила, могут столкнуться с штрафами до 10% от годового дохода.