На дне океана найдены следы мощнейшего ядерного взрыва

Международная и междисциплинарная команда ученых, анализируя состав образцов отложений со дна различных океанов, неожиданно обнаружила следы мощного взрыва, который произошел около 10 миллионов лет назад.

© Российская Газета

Как сообщает Live Science, отчет об открытии прозвучал в рамках глобального саммита по физике, проведенного Американским физическим обществом.

Результаты масштабного исследования, взявшего старт еще в 1990-е годы, озвучил Брайан Филдс, астроном из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. В своем выступлении он отметил, что, анализируя образцы из морских глубин, исследователи обнаружили уникальный вид радиоактивного плутония.

Ученые идентифицировали его как изотоп, который способен образоваться в результате мощного космического взрыва редкого типа - так называемой килоновой.

Это чрезвычайно редко наблюдаемое космическое событие, сопровождающееся выбросом гигантской энергии и образованием тяжелых элементов, таких как золото, платина и радиоактивные изотопы.

По мнению авторов открытия, обнаруженные ими на дне океана изотопы плутония могли образоваться около 10 миллионов лет назад, когда сравнительно недалеко от Земли произошел мощный взрыв звезды.

Выброшенный в космос материал, вероятно, впоследствии достиг Земли, прошел через ее атмосферу и опустился на дно океанов. Ученые допускают, что часть материала могла также осесть на Луне.

"Мы живем на "кладбище сверхновых, - сказал Брайан Филдс. - Сверхновые создают крошечные крупинки камней, которые могут буквально пролиться дождем на Землю. Они будут накапливаться в глубинах океана, а также могут наблюдаться на Луне".

Филдс отметил, что теории об этом "космическом мусоре" исследуются с 1990-х годов, но только в 2004 году ученые начали искать остатки сверхновых в образцах, отобранных на дне океанов. В ходе предыдущего исследования удалось найти следы радиоактивного изотопа железа, который не встречается на Земле в природе. Единственное разумное объяснение - изотоп попал на нашу планету после взрыва сверхновой. Найденный изотоп плутония тоже говорит в пользу этой теории.