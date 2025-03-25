На дне океана найдены следы мощнейшего ядерного взрыва
Международная и междисциплинарная команда ученых, анализируя состав образцов отложений со дна различных океанов, неожиданно обнаружила следы мощного взрыва, который произошел около 10 миллионов лет назад.
Как сообщает Live Science, отчет об открытии прозвучал в рамках глобального саммита по физике, проведенного Американским физическим обществом.
Результаты масштабного исследования, взявшего старт еще в 1990-е годы, озвучил Брайан Филдс, астроном из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. В своем выступлении он отметил, что, анализируя образцы из морских глубин, исследователи обнаружили уникальный вид радиоактивного плутония.
Ученые идентифицировали его как изотоп, который способен образоваться в результате мощного космического взрыва редкого типа - так называемой килоновой.
Это чрезвычайно редко наблюдаемое космическое событие, сопровождающееся выбросом гигантской энергии и образованием тяжелых элементов, таких как золото, платина и радиоактивные изотопы.
По мнению авторов открытия, обнаруженные ими на дне океана изотопы плутония могли образоваться около 10 миллионов лет назад, когда сравнительно недалеко от Земли произошел мощный взрыв звезды.
Выброшенный в космос материал, вероятно, впоследствии достиг Земли, прошел через ее атмосферу и опустился на дно океанов. Ученые допускают, что часть материала могла также осесть на Луне.
"Мы живем на "кладбище сверхновых, - сказал Брайан Филдс. - Сверхновые создают крошечные крупинки камней, которые могут буквально пролиться дождем на Землю. Они будут накапливаться в глубинах океана, а также могут наблюдаться на Луне".
Филдс отметил, что теории об этом "космическом мусоре" исследуются с 1990-х годов, но только в 2004 году ученые начали искать остатки сверхновых в образцах, отобранных на дне океанов. В ходе предыдущего исследования удалось найти следы радиоактивного изотопа железа, который не встречается на Земле в природе. Единственное разумное объяснение - изотоп попал на нашу планету после взрыва сверхновой. Найденный изотоп плутония тоже говорит в пользу этой теории.