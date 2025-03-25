В Великобритании обнаружили клад возрастом две тысячи лет

Археологи Даремского университета обнаружили на севере Англии один из самых крупных и важных кладов железного века возрастом две тысячи лет. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Уточняется, что находка была сделана в поле рядом с деревней Мелсонби в 2021 году. Его обнаружил местный житель Питер Хедс с помощью металлоискателя. Поняв, что наткнулся на что-то необычное, он обратился к профессору археологии Тому Муру из Даремского университета, который помог организовать полноценные раскопки в том месте.

В результате было найдено более 800 предметов, возраст которых составляет около двух тысяч лет. В частности, археологи обнаружили детали повозок и колесниц, 28 ободов для колес, котел и чашу для смешивания вина, богатую конскую упряжь, церемониальные копья и фрагменты сбруи, декорированные средиземноморскими кораллами и цветным стеклом. Отмечается, что большая часть из предметов либо сломана, либо сожжена. Стоимость клада оценивается в 254 тысячи евро (более 23 миллионов рублей).

В Даремском университете убеждены, что данная находка позволит переосмыслить историю Великобритании, ведь до сих пор считалось, что жители острова в те годы были богаче и более развитыми, чем жители севера.