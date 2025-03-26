В скрытом под айсбергом мире найдены гигантские существа

Международная команда исследователей обследовала участок морского дна, освободившийся после того, как в январе этого года огромный айсберг откололся от шельфового ледника Георга VI в Антарктиде.

© Rov Subasian / Schmidt Ocean Institute

По сути, ученые заглянули под айсберг и обнаружили там поразительный мир морской жизни, пишет журнал National Geographic. Скрытая экосистема оказалась процветающей и развитой, она включает в себя многочисленных гигантских морских пауков, осьминогов и других морских существ. Открытие доказывает, что жизнь может процветать, даже будучи отрезанной от поверхности толстым слоем льда.

Исследовательская группа работает на борту судна R/V Falkor Института океана имени Шмидта. Ученые признаются, что ожидали увидеть экосистему, но все равно были потрясены тем "взрывом жизни", который увидели. Они обнаружили "лес губок, гигантских морских пауков, ледяных рыб, осьминогов, огромных кораллов, анемонов и эфирных глубоководных медуз".

"Не является абсолютным сюрпризом то, что мы обнаружили жизнь, - говорит Саша Монтелли из Лондонского университетского колледжа. - Но биологи были действительно удивлены ее богатством - насколько она оказалась красочной, насколько она является захватывающей". "Это говорит о том, что процветающие, разнообразные и устоявшиеся экосистемы существуют под шельфовым ледником, - добавляет морской эколог Патрисия Эскете из Университета Авейру. - И это разнообразие представляет собой загадку для ученых".

Дело в том, что глубоководные экосистемы обычно получают питательные вещества с поверхности моря, которые оседают на морское дно. Однако в данном случае такое исключено, ведь еще недавно исследованная область была скрыта подо льдом толщиной более 150 метров. Причем покрыта льдом она была очень и очень долго. Это означает, что глубинные обитатели получали пищу каким-то другим способом.

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Пока у экспедиционной группы нет ответа на вопрос о том, какие именно механизмы позволяют подобным экосистемам возникать и процветать. Но исследование продолжается, возможно, новые данные позволят разгадать эту загадку.

Особое внимание ученые обращают на то, что в скрытой экосистеме присутствует множество гигантских существ. Так, помимо огромных морских пауков здесь были обнаружены гигантские медузы. Причем обитают они на глубине около 250 метров.