Таинственное золотое «яйцо» со дна океана взволновало ученых

На глубине около 3300 метров под поверхностью океана у берегов Аляски исследователи обнаружили странный золотистый шар, найденный подводным аппаратом NOAA Ocean Exploration. Эта находка произошла во время экспедиции и уже успела заинтриговать научное сообщество.

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Найденный странный объект, плотно прикрепленный к скале, усеянной белыми губками, имеет размер около 10 сантиметров в диаметре и уникальное отверстие с одной стороны. Ученым не удалось сразу определить, что это такое, и среди различных гипотез, высказанных во время прямой трансляции погружения, были варианты от оболочки яйца неизвестного вида до мертвой губки или коралла.

Один из исследователей, увидевших находку, в шутливой форме выразил растерянность: «Я не знаю, что с этим делать», в то время как другой предположил, что «что-то либо пыталось проникнуть внутрь, либо пыталось выбраться». Научный интерес к объекту возрос, когда исследователь с юмором заметил, что «это похоже на начало фильма ужасов», выражая надежду, что при изучении находка не приведет к неожиданным сюрпризам.

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Тем не менее, некоторые ученые начали выдвигать более серьезные гипотезы о происхождении объекта. Одна из теорий предполагает, что кто-то уже вылупился из этого загадочного золотого шара. Глубоководный эколог Керри Хауэлл из Плимутского университета в Великобритании прокомментировал это: «Мы решили, что это может быть яйцо, исходя из его текстуры. Оно мясистое и не имеет явной анатомии. У него есть отверстие, указывающее на то, что что-то могло войти или выйти. Хотя это яйцо не похоже ни на одно, что я когда-либо видел».

При помощи роботизированной руки ученые осторожно подтолкнули объект, чтобы оценить его характеристики, и определили, что он довольно мягкий. После этого его аккуратно собрали с помощью всасывания для дальнейшего анализа. Ученых интригует и тот факт, что «яйцо» было найдено в единичном экземпляре, поскольку обычно такие объекты находятся в кладках.

В случае, если исследование подтвердит, что этот шар действительно яйцо, то это поставит под сомнение многие известные научные теории о том, как некоторые морские виды размножаются. Наличие одного единственного экземпляра вызывает интерес к тому, какого именно вида это выражение жизни, что открывает перспективы для новых исследований глубоководных обитателей.

Океанские глубины — это необъятное пространство, в котором происходит множество процессов, глубоко укрытых от нашего понимания. Чудовищное давление, низкие температуры и удаленность этих мест затрудняют исследование морских организмов, однако с помощью дистанционно управляемых транспортных средств и новых технологий ученые постепенно раскрывают загадки этих глубин.

Координатор исследований Сэм Кандио из NOAA Ocean Exploration, обсудив находку, отметил: «Разве морские глубины не кажутся удивительно странными? Несмотря на способность собрать "золотой шар" и доставить его на корабль, мы все еще не можем его идентифицировать, кроме заключения, что он биологического происхождения».