В Крыму нашли останки уникального динозавра

Специалисты обнаружили останки динозавров, обитавших в Крыму приблизительно 65-68,5 миллионов лет назад. Миллионы лет назад на территории Крыма произошло отступление моря, что привело к разделению полуострова на отдельные острова. Некоторые из этих территорий стали местом обитания динозавров.

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В частности, археологи обнаружили несколько костей конечностей крымского рябининогадроза, которые в настоящее время находятся на хранении в Палеонтологическом институте в Москве.

Найдены останки динозавра размером с пони

Важно отметить, что данный вид не отличался небольшими размерами, что было характерно для островных животных того периода. Размер динозавра достигал приблизительно 7 метров в длину. Об этом КИА проинформировал научный сотрудник научно-исследовательской спелеологической практики пещеры «Таврида» Богдан Зайцев.