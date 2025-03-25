Vivo показала похожую на Apple Vision Pro MR-гарнитуру Vision

Китайский технологический гигант Vivo представил свою первую гарнитуру смешанной реальности (MR) под названием Vision, которая внешне сильно напоминает Apple Vision Pro. Анонс состоялся на Боаоском азиатском форуме. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Vision от Vivo, как и нашумевшая гарнитура от Apple, выполнена в стиле «лыжных очков» с гладкой стеклянной передней панелью. Под стеклом просматриваются многочисленные камеры, которые, предположительно, будут использоваться для отслеживания движений и распознавания жестов – стандартный набор функций для устройств подобного типа.

Сходство с Vision Pro не ограничивается дизайном. MR-гарнитура Vivo также оснащена внешним аккумулятором, который необходимо носить отдельно и подключать к устройству во время использования. Даже магнитный коннектор для соединения батареи с гарнитурой, по-видимому, имеет аналогичную Apple Vision Pro конструкцию с поворотным механизмом.

На данный момент Vivo представила лишь первый взгляд на Vision. Компания не раскрывает полные технические характеристики или детали программного обеспечения. Известно, что представленный образец является прототипом, а официальная презентация устройства запланирована на середину 2025 года.

В дополнение к анонсу гарнитуры Vision, Vivo объявила об открытии новой лаборатории робототехники в Китае. Основным направлением работы лаборатории станет разработка технологий обработки изображений на основе искусственного интеллекта и обучение больших языковых моделей. В Vivo надеются, что эти разработки помогут создать «мозг» и «глаза» для роботов будущего.