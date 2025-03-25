В США сделали клавиатуру за 360 000 рублей

Компания Norbauer представила механическую клавиатуру Seneca, стоимостью от $3600, подчеркнув, что устройство предназначено «для тех, кто воспринимает письменный стол как убежище от повседневной жизни».

© Norbauer

Клавиатура собирается вручную по индивидуальному заказу. Она представлена в трех вариантах отделки алюминия (Oxide Gray, Travertine и Heatshield), а также в варианте Veracity Titanium.

«Все пластины переключателей изготовлены из толстой цельной латуни с гальваническим матовым серебристо-хромовым покрытием», - отмечается на сайте.

© Norbauer

Seneca разработана для эргономичного использования без угла наклона. Однако компания позаботилась и о тех, кто привык видеть угол набора текста. Для них предлагается Seneca Walnut Riser с наклоном 3° (или -3°).

«Первые покупатели получат возможность напрямую связаться с нашей командой по работе с клиентами, которая поможет вам убедиться, что все сделано в соответствии с вашими вкусами, а также будет держать вас в курсе всех этапов производства и сборки», - пояснили в пресс-службе.

При этом основатель компании Райан Норбауэр (Ryan Norbauer) уверен, что устройство в любом случае найдет своего покупателя, несмотря на то, что «на бумаге все это не имеет смысла, это чрезмерно, излишне расточительно, иррационально».

Ранее в России вырос спрос на смартфоны стоимостью от 80 до 100 тысяч рублей, лидерами продаж в этом сегменте стали Apple iPhone.