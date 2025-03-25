Рыбаки оказались точнее спутников

Группа исследователей из Университета Плимута и Института морской охраны Archipelagos обнаружила, что рыбаки способны выявлять характеристики морской среды с точностью, сопоставимой с данными спутников. Работа опубликована в журнале Ocean & Coastal Management (OCM).

© Газета.Ru

Исследователи изучали ценность местных знаний для картографирования морских экосистем. Десять рыбаков с греческих островов в восточной части Эгейского моря определяли местоположение зарослей морской травы на основе собственного опыта. Их карты сравнили со спутниковыми снимками, и анализ показал, что средняя точность оценок рыбаков составила 78%, а в некоторых случаях достигала 92%.

Интересно, что их данные оказались точнее на 11%, чем карты, используемые греческим правительством для разработки природоохранных мер. Более половины официальных карт занижали площадь морских лугов, что подчеркивает важность привлечения местных сообществ к исследованиям морской среды.

Константис Алекопулос, ведущий автор исследования и аспирант Кембриджского университета, отметил, что некоторые рыбаки ходили по этим водам более 60 лет и накопили уникальный опыт. Полученные результаты демонстрируют, что знания, передаваемые из поколения в поколение, могут служить надежным источником экологических данных. Однако с сокращением числа молодых рыбаков эти знания рискуют быть утерянными.

Авторы исследования считают, что такие подходы могут применяться и в других регионах, особенно для изучения глубоководных экосистем, которые остаются вне зоны досягаемости спутников.

Соавтор исследования, доктор Эбигейл МакКуаттерс-Голлоп, подчеркнула, что на глобальном уровне усиливается интерес к науке, основанной на участии граждан. Тем не менее, экспертные знания местных сообществ по-прежнему игнорируются при принятии экологических решений. Она отметила, что жизненный опыт рыбаков не менее ценен, чем данные, полученные с использованием дорогостоящих технологий, и что сочетание этих знаний с научными методами может способствовать сохранению здоровья мирового океана.