Объявлены российские цены на смартфоны Realme 14 Pro и 14 Pro+

Realme начала российские продажи смартфонов 14 Pro и 14 Pro+. Главная особенность — задняя панель, которая меняет цвет при охлаждении.

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Необычное решение компания разработала вместе с дизайн-студией Valeur. Вторая особенность новинок — система тройной вспышки MagicGlow с ручной настройкой яркости и цветовой температуры.

Realme 14 Pro+ получил чип Snapdragon 7s Gen 3, перископическую камеру Sony на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом и аккумулятор на 6000 мАч с зарядкой 80 Вт. У базового 14 Pro — чип Dimensity 7300 Energy, камера Sony без перископа и зарядка 45 Вт.

Обе модели защищены от воды и пыли по стандартам IP68/69 и оснащены экраном с четырьмя скруглёнными гранями.

Realme 14 Pro стоит от 34 990 рублей, 14 Pro+ — от 44 990 рублей. Смартфоны уже поступили в продажу.