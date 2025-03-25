iQOO готовит смартфон с батареей на 7300 мАч

Компания iQOO готовит к выпуску модель iQOO Z10. Нипун Марья, генеральный директор iQOO India, опубликовал тизер смартфона, раскрыв дату запуска в Индии и некоторые особенности гаджета.

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iQOO рекламирует Z10 как смартфон с «самой большой батареей в Индии». Согласно опубликованному изображению, грядущая новинка будет оснащена массивным аккумулятором ёмкостью 7300 мАч, что на 2300 мАч больше, чем у предшественника Z9 (5000 мАч).

Также на изображении видно, что на задней панели Z10 имеется круглый блок основной камеры, в котором разместились вспышка и два сенсора. К сожалению, другие подробности пока не раскрываются.

По слухам, iQOO Z10 получит 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 7 Gen 4 либо Snapdragon 7s Gen 3, 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Согласно сообщению, опубликованному генеральным директором iQOO India в социальной сети X, официальный дебют iQOO Z10 состоится в Индии 11 апреля.