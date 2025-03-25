Путешественника развернули на границе из-за неправильного ответа ChatGPT

Автор книг по стратегии Марк Поллард доверился информации от чат-бота ChatGPT и застрял в аэропорту Чили. Об этом стратег рассказал на своей странице в принадлежащей Meta (признана в России экстремистской и запрещена) социальной сети Threads.

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Причиной его задержания стало неверное утверждение чат-бота ChatGPT, который заверил стратега, что австралийцам не требуется виза для посещения Чили. Поллард обнаружил ошибку уже на границе, где пограничники объяснили, что для въезда австралийским гражданам все-таки нужна виза.

Почему путешественник не воспользовался информацией с официального сайта министерства иностранных дел Чили, где это все указано, неизвестно.

После инцидента Поллард обратился к чат-боту с вопросом о возможности подачи иска против OpenAI из-за предоставления некорректных данных. ChatGPT ответил, что юридические претензии в этом случае невозможны.

Возникшая с Поллардом ситуация подчеркивает важность перепроверки информации, которую предоставляют ИИ-сервисы. Как правило, разработчики предупреждают пользователей о том, что их нейросети могут выдавать неверные данные или даже выдумывать их.