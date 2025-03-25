Представлен нанодрон весом меньше 250 граммов

Американский производитель компактных беспилотников Ascent AeroSystems анонсировал новую модель Helius, главной особенностью которой является чрезвычайно малый вес — 249 граммов. Новинка, выполненная в необычном вертикальном форм-факторе с раздвоенным корпусом, оснащена сменными аккумуляторами, отличается повышенной прочностью и имеет поддержку искусственного интеллекта для аварийных ситуаций. Информация об этом появилась на официальном сайте Ascent AeroSystems.

© Ascent AeroSystems

Главной особенностью Helius является сочетание миниатюрных размеров и передовых характеристик. При габаритах 275 на 75 на 53 мм дрон вмещает 12,3-мегапиксельную камеру, способную записывать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду или Full HD при 240 FPS. Устройство также оборудовано цифровым подвесом для панорамной съемки, изменения угла наклона и масштабирования, а также поддерживает подключение к сетям 4G/LTE.

Несмотря на легкость и компактность, этот летательный аппарат разработан для работы в сложных условиях. По заявлениям инженеров Ascent AeroSystems, он сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -20 до +60 градусов Цельсия, противостоит ветру скоростью до 40 км/ч и производит шум не громче 40 дБА. Интеллектуальные системы дрона позволяют ему обходить препятствия и отслеживать заданные объекты.

Новый беспилотник оснащен электрической силовой установкой, обеспечивающей скорость свыше 72 км/ч, однако время полета ограничено 30 минутами из-за емкости аккумулятора (время зарядки не уточняется). Подготовка к взлету занимает менее 30 секунд, а управление и мониторинг доступны через обычный смартфон.

В настоящее время Helius доступен для предварительного заказа по цене $3999 США (примерно 339 тыс. руб. по курсу на 25 марта 2025 года).