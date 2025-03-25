Уровень интеллекта сопоставили с отношением к астрологии

Когнитивные способности и уровень образования оказались наиболее значимыми факторами, определяющими отношение к астрологии как к научной дисциплине — таковы результаты недавнего исследования, опубликованного в Journal of Individual Differences.

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Несмотря на четкий научный консенсус в том, что астрология не обладает предсказательной достоверностью, она сохраняет значительную популярность в современном обществе. Почти 30% американцев считают астрологию наукой, аудитория приложений с гороскопами исчисляется миллионами пользователей. Исследователи с факультета психологии Миннесотского университета выяснили предпосылки к этому неблаговидному явлению.

Ученые проверили четыре гипотезы. Гипотеза «поверхностных знаний» объясняет восприимчивость к псевдонаучным убеждениям недостаточным уровнем образования и когнитивных способностей. Альтернативные объяснения связывают веру в гороскопы скептицизмом в отношении науки, духовными тенденциями или авторитарными чертами личности.

В исследовании использованы данные общенационального опроса General Social Survey, который проводится регулярно с 1972 года. В итоговую выборку вошли 8553 взрослых американца, ответивших на вопрос: «Считаете ли вы астрологию научной?» с вариантами: «совершенно ненаучной», «отчасти научной» или «очень научной».

Интеллект измерили словарным тестом Wordsum, уровень образования оценили по числу лет формального обучения. Доверие к науке определялось по самоотчетам участников об их уверенности в научном сообществе. Религиозность и духовность измерялись по отдельным четырехбалльным шкалам. Политические взгляды оценивались по семибалльной шкале от крайне либеральных до крайне консервативных. В анализе учли демографические переменные, включая пол, возраст и расу, а также использовали статистические методы взвешивания.

Результаты подтвердили, что интеллект и образование сильнее всего влияют на отношение к астрологии. Участники с низкими баллами в Wordsum значительно чаще считают астрологию научной. Аналогично, люди с меньшим количеством лет формального образования чаще поддерживают научную обоснованность астрологии. Эти данные убедительно подтверждают гипотезу «поверхностных знаний».

Вопреки ожиданиям, другие предполагаемые объяснения — доверие к науке, религиозность и духовность, политические взгляды — не нашли существенного подтверждения.

Авторы предупредили о существенном ограничении: поскольку участников спрашивали, считают ли они астрологию «научной», могли быть упущены те, кто верит в астрологию, не рассматривая ее как науку.

Вместе с тем, исследование четко показало, что образовательные инициативы, развивающие критическое мышление и научную грамотность, могут быть самым эффективным способом борьбы с псевдонаучными убеждениями.