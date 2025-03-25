Европа объявила космический конкурс

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило конкурс на создание ракет для запуска спутников. Об этом пишет издание SpaceNews.

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Заявки на конкурс European Launcher Challenge (ELC), объявленный 24 марта, принимаются до 5 мая. В рамках тендера каждый победитель, если такой будет выбран, сможет получить грант в размере до 169 миллионов евро. Указанные средства должны пойти на предоставление пусковых услуг для ЕКА и партнеров в период с 2026 по 2030 годы либо для «демонстрации модернизации возможностей запуска» к 2028 году.

В июне издание European Spaceflight сообщило, что ЕКА опубликовало запрос к частным космическим компаниям по поводу их возможности предоставления пусковых услуг для будущих миссий.

В марте прошлого года то же издание рассказало, что правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения.