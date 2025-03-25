Смартфон Huawei спас российскому рыбаку жизнь

Смартфон Huawei Pura 70 Pro спас жизнь российскому рыбаку, провалившемуся под лед. Об этом, как обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru», спасенный Станислав Кудинов написал в теме «Обсуждения» в официальной группе Huawei во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел еще 9 марта 2025 года в Добринском районе (Липецкая область). Кудинов вместе с двумя приятелями отправился на рыбалку на пруд в деревне Воскресеновке. В какой-то момент под мужчинами провалился лед и они начали уходить под воду. Как рассказал Кудинов, с собой у него был смартфон Huawei, c которого он сразу вызвал МЧС.

«Добрый день! Хочу выразить благодарность компании Huawei за их смартфон Pura 70 Pro. Этот смарт спас мне жизнь. Я провалился с друзьями под лед и не смог выбраться. Только благодаря тому, что он [смартфон] водонепроницаемый, мне удалось вызвать спасателей МЧС. Около 50 минут мы боролись за жизнь и телефон был на связи, что помогло отследить точку где мы находимся», — написал Кудинов.

По словам рыбака, спаслись не все — один из приятелей утонул.

В своем посте Кудинов также отметил, что в результате инцидента смартфон все же пострадал. Оказался «поврежден корпус», и спустя два дня появилась «зеленая полоса» на экране.