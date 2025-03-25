«Яндекс» представит крупнейшее за 7 лет обновление «Алисы»

Яндекс готовится к крупному событию — 15 апреля компания проведет первую конференцию, посвященную виртуальному ассистенту Алисе и умным устройствам. На мероприятии представят крупнейшее обновление Алисы за последние семь лет, а также новые продукты экосистемы.

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Главной темой конференции станет развитие виртуального ассистента. Благодаря новым технологиям и применению нейросетей Алиса сможет помогать пользователям в еще большем количестве задач — от бытовых до профессиональных. Подробности о нововведениях компания раскроет в ходе презентации.

Кроме обновлений самого ассистента, Яндекс покажет новые умные устройства, которые еще не поступили в продажу. Среди них — новые модели Яндекс Станций, ТВ Станций, устройств для умного дома и автомобильных решений. Руководители разных направлений расскажут о технологиях, на которых они работают, и покажут прототипы. Эти новинки планируется выпустить на рынок уже в этом году.

Конференция состоится в Москве, но посмотреть ее смогут все желающие. Прямая трансляция начнется 15 апреля в 12:00 по московскому времени на официальном сайте конференции.