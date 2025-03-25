Европа сформулировала цели и задачи в космосе

Европейское космическое агентство (ЕКА) сформулировало свои цели и задачи в космосе на ближайшие 15 лет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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В документе, получившем название Стратегия 2040 «гарантируется, что космос будет служить Европе наиболее эффективным и стратегическим образом». В частности, европейская сторона в космонавтике планирует придерживаться пяти основных целей: защиты планеты и климата, поддержки исследований и открытий, укрепления автономии и устойчивости в космосе, стимулировании роста и конкурентоспособности.

В январе SpaceNews сообщило, что у ЕКА имеются опасения за будущее отношений с НАСА.

В том же месяце издание European Spaceflight сообщило, что страны-участники урезали бюджет Европейского космического агентства.