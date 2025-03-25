Объяснены загадочные спирали в небе над Россией

Загадочные светящиеся спирали заметили этой ночью жители сразу нескольких регионов России и ряда европейских стран. Как сообщает The Sun, их причиной, скорее всего, является сброс ракетного топлива в атмосферу.

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В России явление наблюдали в Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. В Европе кадры публиковали жители Франции, Польши, Украины и Германии. На них запечатлено спиралевидное туманное образование, просвечиваемое звездами.

По предварительной информации, причиной стала вторая ступень ракеты Falcon 9 американской компании Space X, которая выводила на орбиту разведывательный спутник NROL-69. Во время полета она сбросила топливо, которое разлетелось в ночном небе по необычной траектории.

Как сообщает Polsatnews.pl, астроном Кароль Вуйчицкий пояснил, что для стабилизации полета ракета часто вращается вокруг своей оси. Остатки топлива сбрасываются перед тем, как ступень войдет в атмосферу и сгорит.