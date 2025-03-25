Рыбаки достали со дна Марианской впадины загадочное существо

Рыбаки случайно достали со дна Марианской впадины загадочное существо, напугавшее их. Эта зона в Тихом океане продолжает привлекать внимание океанологов ввиду своей неизведанности.

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Марианская впадина является самой глубокой подводной точкой на Земле. Что находится на ее глубине, ученым до сих пор неизвестно — тем не менее специалисты уверены, что там обитает много видов уникальных существ.

Во время проведения рыболовной экспедиции рыбаки выловили любопытное существо: оно имело полностью прозрачное тело, украшенное узорами и мерцающими вставками. Длина морского обитателя составила почти один метр, а его большие глаза указывали на приспособленность к жизни в вечной темноте.

Во время проведения осмотра исследователи пришли к выводу, что существо имеет отличные от известных видов характеристики, что может означать новое открытие в сфере океанологии.

Ученые не спешат делать окончательные выводы о происхождении организма, так как база знаний о глубоководных обитателях все еще мала. Поэтому изучение этого загадочного существа будет продолжаться дальше, сообщает информагентство «Кулик».

Ранее американские специалисты записали звук, исходящий со дна Марианской впадины. Исследователи зафиксировали шумы, сравнимые с металлическим звоном. Океанологи также назвали самые глубокие места на Земле, помимо Марианской впадины. К самой впадине, глубина которой более 11 тысяч метров, спускались три раза — в 1960, 2012 и 2019 годах.