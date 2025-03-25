На сайтах по конвертации документов обнаружили опасные вирусы

Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило пользователей о новом методе распространения вредоносного ПО через сайты для конвертации файлов. Об этом сообщает портал PCMag.

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Специалисты отделения ФБР в Денвере обнаружили, что злоумышленники размещают вирусы на сайтах, якобы предназначенных для конвертации файлов, таких как изображения, видео или документы. При попытке смены формата, например, из ».doc» в ».pdf», вирусное ПО может незаметно загрузиться на устройство пользователя.

Сайты для онлайн-конвертации файлов чрезвычайно популярны, так как многие из них бесплатны и для их использования не нужно скачивать специальные программы. В некоторых случаях пользователям предлагается скачать утилиту для конвертации, что также может быть источником вредоносного ПО.

Эти вирусы могут красть персональные данные, такие как номера социального страхования, даты рождения, номера телефонов, банковские данные, криптовалюту, включая исходные фразы и адреса кошельков, адреса электронной почты и пароли.

Эксперты ФБР подчеркнули, что часто пользователи не осознают факт заражения своего устройства, пока не становится слишком поздно, так как некоторые вредоносные программы хорошо маскируются в системе.