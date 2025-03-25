В России создадут плавучие центры обработки данных

В России разрабатывают проект плавучих центров обработки данных (ЦОД), которые могут стать альтернативой традиционным дата-центрам. По данным Национальной технологической инициативы (НТИ), такие комплексы обойдутся на 20−30% дешевле и будут быстрее вводиться в эксплуатацию.

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Создание наземных ЦОД часто осложняется нехваткой подходящих земель, высокой стоимостью строительства и энергопотребления, особенно в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, такие объекты подвержены рискам разрушения из-за природных катастроф, террористических актов или военных конфликтов.

Плавучие ЦОД представляют собой баржи или платформы с установленным на них оборудованием. Они могут перемещаться по водным путям, а для охлаждения серверов используется забортная вода. Источником энергии могут служить наземные электросети или автономные плавучие энергоблоки, такие как мини-АЭС, подчеркнули в пресс-службе НТИ.

Среди преимуществ таких центров — возможность смены локации и юрисдикции данных, быстрая адаптация под временные проекты, а также работа вблизи источников данных. Они могут стать частью инфраструктуры Севморпути, использоваться для майнинга или навигации беспилотных судов.