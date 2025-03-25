Покупатели массово возвращают ноутбуки на Qualcomm Snapdragon X

ARM-ноутбуки на базе чипа Snapdragon X от Qualcomm снова в центре внимания — и снова не по лучшей причине.

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Amazon отметил Microsoft Surface Laptop 7 меткой «Часто возвращаемый товар». Такая пометка присваивается устройствам с наибольшим процентом возвратов в своей категории.

Хотя модель держится на оценке 4.2 из 5 звёзд (на основе 360 отзывов), каждый восьмой покупатель поставил ей единицу. Один из возможных факторов — недавний выпуск версии Surface Laptop 7 с чипами Intel Core Ultra. Вероятно, часть пользователей возвращает ARM-вариант в пользу x86.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2024 года продажи ноутбуков на Snapdragon X выросли на 180%. Однако их доля на рынке Windows-устройств остаётся скромной — менее 1,5%.

По данным Canalys, Qualcomm продала лишь около 720 тыс таких ноутбуков, что составляет 0,8% от всех ПК за квартал.