Acer представила альтернативу MacBook Air

В Китае состоялся анонс нового ультрабука Acer Go Air 2025. Модель ориентирована на тех, кому важны компактность, легкий корпус и работа с Windows.

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Ноутбук весит всего 1 кг и построен на корпусе из магниево-алюминиевого сплава. За автономность отвечает батарея на 60 Вт·ч.

Устройство оснащено 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2240 × 1400 пикселей и 100% охватом sRGB. Петля позволяет раскрывать экран на 180 градусов.

Внутри — процессоры Intel Core 5 210H или Core 7 240H, до 32 ГБ оперативной LPDDR5-памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Из портов — три USB-C, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0 и разъем для зарядки. Ethernet не предусмотрен, а беспроводное подключение ограничено Wi-Fi 6.

В Китае цены на новинку начинаются от $730. О глобальном запуске Acer пока не сообщает.

Учитывая характеристики, Go Air выглядит как интересная альтернатива MacBook Air — особенно для тех, кто предпочитает Windows.