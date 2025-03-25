Xiaomi выпустит глобальную версию недорогих QLED-телевизоров

Xiaomi представила серию телевизоров TV A Pro 2026 на своем глобальном сайте.

© Ferra.ru

Новинка выйдет в пяти размерах — от 43 до 75 дюймов — и станет улучшенной версией прошлогодней линейки.

Главное отличие — QLED-экран с 4K-разрешением и охватом 94% цветового пространства DCI-P3. Также модель поддерживает HDR10+, HLG и новый режим Filmmaker.

Частота обновления составляет 60 Гц, но благодаря MEMC и Game Boost достигается эффект 120 Гц (кроме 43-дюймовой версии).

Смарт-функции реализованы с помощью Google TV: доступны Chromecast, голосовой помощник Google и множество приложений. Появилась поддержка Apple AirPlay, чего не было в предшественниках.

Для подключения предусмотрены HDMI (eARC/ALLM), USB 2.0, Ethernet, оптика, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Дата выхода и цены пока не названы, но модель, вероятно, останется в категории бюджетных QLED — для сравнения, 43-дюймовый A Pro 2025 стоил от €339.