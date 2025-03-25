Самые дорогие наушники Apple получат уникальную функцию

Американская корпорация Apple в апреле обновит выпущенные в 2020 году наушники AirPods Max. Об этом сообщается на сайте компании.

Полноразмерные наушники AirPods Max получат поддержку аудио без потерь (Lossless audio) и новый режим передачи аудио со сверхнизкой задержкой. В компании отметили, что эта функция будет обеспечена благодаря подключению наушников к источнику звука по проводу. Max — единственная гарнитура Apple, которая поддерживает передачу звука беспроводным образом и по кабелю. Судя по всему, новые функции появятся в обновлении для AirPods Max с USB-C, которые вышли осенью 2024 года.

«AirPods Max станут единственными наушниками, которые позволят музыкантам как создавать, так и микшировать персонализированный пространственный звук с отслеживанием положения головы», — заметили в корпорации.

Max являются самыми дорогими наушниками американского бренда: в США их стоимость составляет 549 долларов, или около 46 тысяч рублей.

В материале Apple также говорится, что режим сверхнизкой задержки пригодится геймерам и стримерам: «Благодаря отсутствию задержки отклика игровой процесс и прямая трансляция становятся плавными и еще более захватывающими для пользователей».

В середине марта источники Bloomberg рассказали, что корпорация Apple добавит в свои наушники функцию синхронного перевода. После обновления AirPods начнут переводить иностранную речь в режиме реального времени.