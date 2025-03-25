Россиянам рассказали об опасных фотографиях в телефоне

Фотографии личных документов лучше не хранить в телефоне, предупредила руководитель ИТ-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырева.

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В беседе с агентством "Прайм" эксперт уточнила, что речь идет о фото и сканах таких важных документов, как паспорт, свидетельство о собственности, СНИЛС, ИНН, водительские права, а также банковских карт.

При этом Богатырева отметила, что в жизни невозможно полностью отказаться от хранения фото и сканов документов в телефоне. Поэтому, подчеркнула эксперт, нужно позаботиться о защите информации.

По ее словам, следует использовать двухфакторную аутентификацию, программы для определения спам-звонков, сервисы по самозапрету на оформление кредитов и сим-карт и прочее.

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