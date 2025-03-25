В Вологодском Кремле обнаружили древний потайной ход

Реставрация Вологодского кремля идет вот уже два года, и вот наконец находки обрадовали жителей города и историков. Краеведы десятилетиями обсуждали, можно ли найти в подземельях Вологды библиотеку Ивана Грозного. Увлеченные натуры из исторических клубов, вооружившись георадарами, изучали берег реки, снимали документальные фильмы. Царь заложил в XVI веке Вологодский кремль как крепость и вполне мог привезти сюда Либерию…

И вот в феврале этого года рабочие обнаружили потайной ход во время реставрации Безымянного корпуса Вологодского кремля. Это произошло, когда ремонтники расчищали пол и под строительным мусором увидели деревянные доски. Под половицами оказалась лестница, ведущая вниз.

"Это боевой ход, который сокращал путь человека в Надвратную церковь. Длина хода - семь метров, высота - 3,5 метра, ширина - 70 сантиметров. Этого хватает для того, чтобы по нему мог пройти только один человек", - рассказывают реставраторы.

Спуск достаточно крутой. Но самое интересное - еще впереди: лестница ведет к заложенному дверному проему. Что находится за ним - загадка, но ученые обещают, что обязательно раскроют проход. По данным наших источников, он может идти до одной из центральных площадей областного центра - площади Революции.

"Кто знает, куда приведет этот лаз?" - спрашивают реставраторы, словно провоцируя новый виток "библиотечной лихорадки".

Находка уже дала новый импульс разговорам и о поисках сокровищ, что совсем не радует реставраторов и археологов. Для них реставрация Вологодского кремля - длительный и сложный процесс, состоящий из трех этапов. Основные работы по воссозданию исторического облика Кремля, который объединяет здания и храмы разных веков, стартовали в 2023 году. Планируется, что завершатся они в 2027-м.

Итоги первого этапа, который включал реставрацию Северной стены и Пятницкой башни, подвели в конце 2024 года. Сейчас, во время второго этапа, специалисты одновременно работают на Экономском и Безымянном корпусах, а также в Надвратной Воздвиженской церкви со Святыми воротами.

"Кроме поисков возможных сокровищ или библиотеки Ивана Грозного у реставраторов много работы. Они убрали из помещений всех объектов накопившийся за века мусор, производят гидроизоляцию в подвалах, чтобы не допустить дальнейшего их подтопления, затем будут укладывать основание полов", - отчитались представители управления охраны объектов культурного наследия правительства Вологодской области.

Но информация о том, что в Экономском корпусе установят коммуникации, вентиляцию, займутся кладкой и кровлей, расчистят стены и своды, совершенно не отвлекает вологжан с главной темы - а что там с подземным ходом и библиотекой?

Вторая находка только укрепила уверенность поклонников "вологодской" версии библиотеки Ивана Грозного. Спустя несколько недель строители обнаружили уникальные документы XVII-XVIII веков под деревянными половицами мезонина Экономского корпуса. Рабочие занимались реконструкцией стен и под досками и обломками кирпича увидели обрывки бумаги и... письменные источники времен царя Алексея Романова и Петра Первого!

"Это стало удивительной находкой. Таких ранних документов в Вологде не находили очень давно. Неизвестно, как под перекрытия Экономского корпуса попали бумаги допетровского времени и сколько времени они там пролежали, однако стены корпуса стали для документов надежной защитой: ни влага, ни плесень не коснулись старинных рукописей", - рассказывает руководитель музея Юлия Евсеева.

Как документы попали под половицы одного из корпусов кремля? Илья Кузнецов, хранитель коллекции документов вологодского музея-заповедника, считает, что утеря документов могла произойти при переезде из одного корпуса в другой. По словам музейных работников, обнаруженные документы относятся к столбцам (или свиткам), которые в то время склеивались между собой, образовывая свиток. Если документ небольшой, он состоял из одного листа, а большие свитки иногда достигали нескольких метров в длину. Только после того как Петр I отменил столбцовую форму делопроизводства, с XVIII века стала применяться тетрадная форма - документы стали подшиваться, а не скручиваться в свитки.

Как рассказал Илья Кузнецов, свитки все же потемнели от времени, они были помяты и покрыты слоем грязи. Рукописи промыли в воде с добавлением химических веществ, вернув бумаге эластичность, а затем выдержали их в специальном прессе.

После очистки документов анализ показал, что это десять подлинных свитков, написанных скорописью железо-галловыми чернилами в период с 1660-х годов до середины XVIII века. Челобитные, или, говоря современным языком, жалобы имеют прямое отношение к вологодским владыкам. Это входящая и исходящая документация канцелярии Вологодского архиерейского дома, авторами которой являются вологодские мещане и священники разных волостей.

В основном люди, которые отправили обращения в Вологду, жаловались на проблемы. Так, в одном из прошений 1662 года вологжанка Авдотья Телепнева жалуется архиепископу Маркелу на зятя Григория Монастырева. Он притесняет и истязает ее дочь Домну.

"И заперши в избе морит голодом", - пишет Авдотья.

А вот священники Белозерского уезда в 1700 году просят обратить внимание на "коллегу", попа Федора, который, как они предполагают, бесплатно венчает прихожан. Еще в одном свитке - указ Вологодской духовной консистории 1755 года о выдаче причту далекой от Вологды церкви Николая Чудотворца Вологодского уезда новой утвари.

По словам Юлии Евсеевой, все, что можно показать, через время обязательно представят вниманию посетителей.

"И назовите эту выставку: "Как пройти в библиотеку Ивана Грозного", - посмеиваются археологи, предложив манкое для многих название.

Но шутки шутками, а кто знает, какие сюрпризы преподнесут работы на кровле кремля и раскрытый подземный ход?